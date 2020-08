Tonali Inter, Perinetti:”Ancora tutto aperto, non darei nulla per scontato”

Tonali sembrerebbe destinato a trasferirsi all’Inter durante la prossima finestra di mercato. Il classe 2000 avrebbe già trovato da tempo l’accordo con i nerazzurri e sarebbe in attesa dell’intesa economica tra i due club. Le parti potrebbero chiudere la trattativa già nei prossimi giorni, dopo la finale di Europa League.

Sul futuro di Sandro Tonali è intervenuto Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Brescia, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal'. Il dirigente del club lombardo ha preferito non sbilanciarsi, dribblando le voci di un accordo già raggiunto con l’Inter. Ecco riportate le sue parole

"Inutile girarci intorno, Tonali è uno dei calciatori che può lasciare Brescia. E' un ragazzo che ha attenzioni importanti, ma non darei nulla per scontato. Tutto è aperto, il presidente Massimo Cellino sta gestendo tutto in prima persona. Tonali immagino possa essere il punto focale del calciomercato del Brescia ma è prematuro dare tutto per scontato e definitivo".