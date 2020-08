Tonali-Inter, Pedullà: " Cellino accetta il prestito con obbligo."

Una delle trattative più chiacchierate degli ultimi mesi in casa Inter è sicuramente quella riguardante Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 del Brescia interessa moltissimo all'Inter, che si è mossa in anticipo sulle concorrenti e ha già da tempo trovato un accordo sul contratto con il giocatore e il suo entourage.

Rimane ancora da trovare l'accordo definitivo tra il club di Cellino e i nerazzurri. Secondo il giornalista Alfredo Pedullà la trattativa, visto anche la situazione della panchina dell'Inter che si è finalmente risolta, sta andando verso la stretta finale. Così scrive Pedullà sul suo account Twitter: "Tonali-Inter: 30 più 5 bonus. Cellino accetta la formula di prestito con obbligo, ballano 4-5 milioni. Pole confermata".

Ancora qualche piccola scaramuccia, ma l'intenzione di Tonali è quella di vestire nerazzurra e verrà presto accontentato. Con buona pace del Milan, che come riporta Sky Sport, sta provando a fare un ultimo disperato inserimento.