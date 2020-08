Tonali Inter, il Milan c'è ma i nerazzurri sono in netto vantaggio

La prima annata in Serie A per Sandro Tonali, nonostante si sia conclusa con la retrocessione del suo Brescia, ha fatto guadagnare al classe 2000 la stima di molti top club italiani.

Tra questi c'è ovviamente l'Inter con l'Amministratore Delegato Beppe Marotta in trattativa con le Rondinelle per portarlo a Milano sulla base di un prestito oneroso pari a 10 milioni di euro con un obbligo di riscatto pari a 25 milioni di euro.

Secondo Sky Sport però, dall'altra sponda del Naviglio il Direttore dell'Area Tecnica del Milan Paolo Maldini e il Direttore Sportivo Frederic Massara, starebbero facendo un timido tentativo per portarlo in rossonero, anche se comunque in vantaggio resta l'Inter.