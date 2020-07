Tonali-Inter, è derby con il Milan. Ma Cellino vuole cederlo ai nerazzurri

L'Inter ha scelto Sandro Tonali per il centrocampo del futuro. Il classe 2000 del Brescia è il preferito di Beppe Marotta, che vuole regalarlo a Conte per la prossima stagione. I discorsi con Beppe Bozzo, agente del giocatore, sono avanzati da molto tempo e nelle ultime settimane la società di Via della Liberazione ha iniziato lo sprint decisivo anche con il Brescia di Cellino.

Accordo molto vicino per una cifra di 35 milioni di euro. Per chiudere il colpo serviranno degli ulteriori giorni di confronto tra Beppe Marotta ed Antonio Conte, che ha dato il suo benestare all'acquisto del giovane regista del Brescia, a patto che venga accompagnato da un ulteriore rinforzo a centrocampo, più esperto e già pronto per giocare certe sfide.

Il Milan è interessato a Tonali, ma resta defilato. Il ragazzo piace molto a Maldini e Pioli che lo vedono come il centrocampista giusto per il nuovo Milan. La società rossonera non intende partecipare ad aste con i nerazzurri e aspetta di capire cosa accadrà con l'Inter. Cellino, dal canto suo, vorrebbe cederlo ai nerazzurri ma non chiude la porta al Milan.