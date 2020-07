Tonali Inter, derby in vista col Milan: Maldini è in agguato

Il futuro di Sandro Tonali non sarà più al Brescia ma può comunque essere ancora in Lombardia. In un'intervista al Corriere di Brescia il patron biancazzurro Massimo Cellino questa mattina ha praticamente confermato la partenza del giocatore alla quale ha promesso che lo lascerà andare.

Un fattore che non fa altro che aizzare ulteriormente i rumors di mercato che coinvolgono Tonali e le sue pretendenti. A fare il punto della situazione, ci ha pensato Sportmediaset attraverso il proprio tg.

Su Italia 1 infatti, a ora di pranzo è stato reso noto che oltre l'Inter (che al Brescia offre attualmente 32 milioni di euro più 2 di bonus) adesso ci sarebbe anche il Milan. Il DT rossonero Paolo Maldini stravede per Tonali e farà di tutto per strapparlo ai suoi "cugini".