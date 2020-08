Tonali Inter, ci siamo: sprint dopo la fine dell'Europa League

Tonali-Inter: ormai ci siamo. L'affare tra i nerazzurri e Cellino sembrerebbe essere ormai definito,mancano solo gli ultimi dettagli e il giovane regista di Lodi potrà finalmente approdare a Milano. A riportarlo è il famoso cronista di mercato Alfredo Pedullà, che sottolinea come la trattativa sia ormai andata in porto. Si aspetta solo la fine dell'Europa League per ultimare il passaggio del wonderkid delle rondinelle all'Inter. Nel frattempo continuano i contatti:



“L’Inter incontrerà il Brescia dopo l’Europa League per chiudere la pratica Tonali. Quando? La finale è fissata per venerdì 21 alle 21, l’Inter spera di esserci e di vincere. Ci saranno sicuramente altri contatti in questi giorni, ma per preparare il terreno agli aspetti formali e burocratici.

Per ora l’Inter pensa alla concreta possibilità di mettere in bacheca un trofeo nella prima stagione firmata Conte. Dopo si concentrerà alla definizione dell’operazione Tonali, già largamente definita con l’entourage del classe 2000 (base minima 2,5 milioni abbondanti più ricchi bonus). Con il Brescia si andrà a dama: Cellino continua a chiedere una cifra vicina ai 40 milioni, era partito da 50, per circa 35 si può chiudere, una formula alla Barella. L’Inter e Tonali: molto più di una promessa di matrimonio. Ma prima l’Europa League, possibilmente da vincere”.