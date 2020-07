Tonali Inter, ci siamo. Da Roma non hanno dubbi...

Dopo il primo colpo messo a segno con l’acquisto di Achraf Hakimi, l’Inter ne vuole chiudere un secondo. Si tratta del giovane centrocampista delle rondinelle Sandro Tonali. Infatti l’Inter, secondo Il Messaggero, entro fine mese è attesa da un vertice tra l’AD Beppe Marotta e il presidente Massimo Cellino. Le due parti si incontreranno per raggiungere un accordo. Sulla base di questo,però, più passa il tempo e più il Brescia si sta rendendo conto che, forzare la richiesta iniziale di 50 milioni (pre Covid) per il giocatore, è controproducente il quanto il club nerazzurro ha già l’accordo con il giocatore, che vuole andare via. Infatti, dopo l'intesa di massima trovata con l’agente del calciatore per un salario di 2,5 milioni a stagione per cinque anni, l’Inter si appresta a trovare un accordo con il Brescia sulla base di 35-38 milioni più bonus con l’inserimento di una possibile contropartita tecnica, un giovane della primavera.

Insomma, tutti i presupposti per far sì che Sandro Tonali vesta la maglia dell’Inter ci sono. Ora spetterà alle due società trovare la quadra del cerchio. Ma la strada sembra ormai tracciata.