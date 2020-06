Tonali Inter, Biasin conferma: "Finirà in nerazzurro"

Il futuro di Sandro Tonali sta pian piano tingendosi sempre più di nerazzurro. Il centrocampista del Brescia, dopo la cessione a titolo definitivo di Mauro Icardi al PSG, è finito in cima alla lista della spesa di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

Il club di Via della Liberazione per convincere le Rondinelle a liberare il proprio gioiello vorrebbe offrire il cartellino di Andrea Pinamonti più il prestito del giovane Sebastiano Esposito.

A parlare dell'affare ci ha pensato anche Fabrizio Biasin, giornalista molto vicino alle vicende di casa Inter e che in un suo editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb è stato piuttosto chiaro. "Ora diremo la nostra in termini tecnici sull'argomento: il ragazzo finirà all'Inter, oppure alla Juventus per una cifra vicina ai 40 milioni di euro".