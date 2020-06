Tonali Inter, approdo a Milano tracciato senza contropartite tecniche

Il futuro di Sandro Tonali sembra ormai scritto. L'Inter lo ha messo in cima alla lista della spesa e non interromperà i contatti col Brescia fino a quando non si giungerà ad un accordo totale.

Quello con l'entourage del giocatore (capitanato da Beppe Bozzo) è già stato trovato. Adesso bisognerà azzeccare la formula giusta per far contento sia il Brescia che il club di Via della Liberazione.

Per il classe 2000 il patron delle Rondinelle Massimo Cellino pretende 50 milioni di euro, mentre l'Inter non vorrebbe andare oltre i 35 milioni di euro cash (dunque senza contropartite tecniche). Lo riferisce Fabrizio Romano su calciomercato.com.