Tonali Inter, ancora una conferma: operazione da 40 milioni di euro

Dopo il colpo Achraf Hakimi la dirigenza dell'Inter si appresta a chiudere una trattativa che può portare a Milano un altro giovane di prospettiva. Il tutto conduce a Sandro Tonali, centrocampista del Brescia nel mirino di Beppe Marotta già da svariati mesi.

Il club di Via della Liberazione ha già raggiunto l'intesa con l'entourage. Adesso bisognerà trovare quella con le Rondinelle, ma nel suo editoriale per Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini sembra non avere dubbi sul futuro dell'azzurro.

Secondo il noto esperto di mercato infatti, la trattativa che porterà Tonali all'Inter sta per entrare nel vivo e si chiuderà sulla base di 40 milioni di euro. Resta da capire la formula esatta, ma il n°4 del Brescia sembra ormai promesso sposo dei nerazzurri.