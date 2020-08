Tonali Inter, a complicare l'affare può essere il Milan

Non c'è più solo l'Inter nella corsa a Sandro Tonali. Il club nerazzurro, nonostante abbia agito d'anticipo rispetto alla concorrenza, non ha ancora chiuso definitivamente l'affare.

Questo fa piacere al Milan, altro club che stravede per il classe 2000 e che adesso può sfruttare questo raffreddamento dei contatti tra Inter e Brescia a proprio vantaggio.

Il patron delle Rondinelle Massimo Cellino però è stato chiaro: per arrivare a Tonali, nonostante la retrocessione dei biancazzurri in Serie B, occorre un bonifico da almeno 32 milioni di euro più bonus. Il Milan c'è, ma ad essere in vantaggio (almeno per ora) resta ugualmente l'Inter. Lo riferisce la redazione di Sportmediaset.