Tonali, duello tra Inter e Juve. Il presidente del Brescia: "Sceglierà lui"

La redazione di TuttoSport ha intervistato il presidente del Brescia Calcio, Massimo Cellino, il quale ha dato più di qualche informazione sul futuro di Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 è sicuramente il gioiellino della squadra lombarda e tutto lascia pensare che la prossima sessione di calciomercato possa essere quella giusta per il salto in una big. Salto che, stando a quanto riferito da Cellino, si sarebbe potuto realizzare già a gennaio. Ecco le sue parole:

"Lo scorso gennaio ho ricevuto una richiesta per Tonali da una squadra importantissima, la quale era disposta a lasciarlo a Brescia fino a fine stagione. A quel punto ho detto grazie ma che ne avremmo riparlato a luglio". Nel corso dell'intervista, Cellino ha fatto un po' di chiarezza sulle possibili pretendenti di Tonali in Italia, scartando di fatto le ipotesi Milan, Roma e Napoli: "Il Milan? Ma di chi è il Milan? Non sono certo comunque che Tonali tifasse per i rossoneri, so solo che adorava Gattuso. Roma o Napoli? Sono un romantico e mi piacerebbe vedere Sandro in una di queste due piazze ma non succederà".

Il discorso diventa più misterioso quando gli vengono fatti i nomi di Juventus e Inter, gli altri due club interessanti al giovane centrocampista: "La Juventus è cresciuta molto con Andrea Agnelli e Fabio Paratici, mentre l'Inter ha un nuovo proprietario straniero che ancora non ho avuto il piacere di conoscere. I nerazzurri però hanno Marotta, un super dirigente per il quale nutro un grande rispetto. Comunque dipenderà tutto da Tonali, sarà lui a scegliere il suo futuro, io spero solo che resti in Italia e che giochi. Deve diventare un Iniesta".