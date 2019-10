Tonali, Cellino rivela quanto vale il centrocampista: pretendenti avvisate

Si arricchisce sempre più di talenti la "New Generation" italiana. Dopo gli exploit dei vari Federico Chiesa, Nicolò Zaniolo ecc, l'Italia è pronta ad abbracciare definitivamente anche il talento di Sandro Tonali.

Il centrocampista del Brescia infatti, pur essendo un classe 2000, nel suo club è diventato una pedina imprescindibile entrando a tutti gli effetti anche nel giro della Nazionale allenata da Roberto Mancini. A parlare del valore economico del giocatore, ci ha pensato proprio il Presidente bresciano Massimo Cellino. Queste le sue parole in esclusiva per la Gazzetta dello Sport:

"L’agente e i genitori l’altro giorno mi chiedevano di questa quotazione da 50 milioni. Ho risposto che per me vale 300, vale a dire che non voglio venderlo".