Tolisso Inter, l'agente a Sky Deutschland: "Niente di concreto"

Corentin Tolisso sembrerebbe essere stato accostato all'Inter in queste ultime ore. Il giocatore attualmente al Bayern Monaco, stando alle voci di mercato, piacerebbe anche al Manchester United ma recentemente ci ha pensato Eric Castagnino a scacciare i rumours insistenti sull'ex Lione. Il consulente del centrocampista, ai microfoni di Sky Deutschland, ha letteralmente rispedito al mittente ogni singola possibilità di una partenza del calciatore in questa prossima sessione di mercato.



Ecco quanto affermato da Castagnino all'emittente tedesca, sottolineando anche come un interesse sia inesistente: "Non sto discutendo con il Manchester United. Corentin è attualmente infortunato e la sua priorità assoluta è il ritorno in campo. Inter? L'opzione al momento non è concreta". Manchester United al momento non realmente in contatto con l'entourage del giocatore, Inter? Momentaneamente niente di così serio. Tolisso pensa soltanto al ritorno in campo e le voci inizialmente riportate da RMC sarebbero non veritiere.



I nerazzurri vengono quindi allontanati dal membro dell'equipe che cura gli interessi del calciatore, ma Tolisso continua sempre ad essere al centro delle indiscrezioni che lo vorrebbero lontano dall'Allianz Arena. Si tratterebbe, stando sempre alle dichiarazioni dell'agente, forse di un interesse in fase embrionale quello dell'Inter. Ipotesi congelata, col giocatore transalpino che pensa solo ed esclusivamente al recupero dall'infortunio e a tornare al più presto al disposizione del tecnico Flick.