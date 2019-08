TMW - Un giovane nerazzurro potrebbe presto passare all'Empoli

Davide Merola, giovane attaccante della Primavera dell'Inter, sarebbe molto vicino a lasciare i nerazzurri per trasferirsi all'Empoli, appena retrocesso in Serie B.

Stando a quanto si legge su "Tuttomercatoweb.com", nella giornata di ieri i toscani avrebbero "trattato l'acquisizione del giovane attaccante e le due società si aggiorneranno anche nella giornata odierna, provando così a trovare la quadra definitiva sul trasferimento del calciatore di Santa Maria Capua Vetere. Una trattativa che di riflesso interessa anche al Pescara, altra società interessata a Merola".