TMW RADIO - Importanti dichiarazioni di Damiani, ag. Radu: "Non andrà..."

L'agente di Ionut Radu, Oscar Damiani, è intervenuto a TMW RADIO durante la trasmissione Maracanà. Il portiere non verrà inserito in un'eventuale trattativa con la Roma per arrivare a Dzeko.

Sul portiere Radu

"E' cresciuto, ha fatto ottime cose ad Avellino e poi al Genoa, dove si è confermato ad alti livelli. E' un ragazzo che deve crescere e migliorare. Vedremo cosa succederà il prossimo anno. Ne stiamo parlando con l'Inter. Lui nell'operazione Dzeko-Inter? Assolutamente no, non andrà alla Roma ma credo possa fare un altro anno al Genoa".

Su Icardi

"Se fossi un dirigente dell'Inter, cercherei di ricucire, ma se il tecnico vuole lasciarlo andare...".