(TMW) Politano Napoli, Giuntoli a Milano per chiudere: Roma beffata?

Quella in corso è senza dubbio una sessione di mercato piuttosto irrequieta per quanto riguarda il futuro professionale di Matteo Politano. L'attaccante dell'Inter, che ha visto sfumare il proprio ritorno alla Roma nello scambio con Leonardo Spinazzola, adesso potrebbe trasferirsi altrove.

Su di lui infatti ci sarebbe il Napoli, club che per l'ex Sassuolo si approcciò con i nerazzurri già qualche settimana e che nelle ultime ore sembra fare sul serio. A testimoniarlo, c'è l'approdo nel capoluogo lombardo del DS partenopeo Cristiano Giuntoli.

Difficile dunque pensare che il dirigente azzurro si sia recato in Lombardia per un semplice viaggio di piacere. Il Napoli vuole Politano e farà di tutto per accontentare il proprio tecnico Gennaro Gattuso. A riferirlo è la redazione di Tuttomercatoweb.