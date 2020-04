(TMW) Pogba Inter, l'affare ora non è più un sogno: il motivo

Vedere Paul Pogba con la maglia dell'Inter non è più fantamercato. E' quanto lasciato intuire da Enzo Bucchioni nel corso di un suo consueto editoriale pubblicato in esclusiva per Tuttomercatoweb.

Secondo il famoso giornalista ed editorialista infatti, complici gli ottimi rapporti tra l'AD nerazzurro Giuseppe Marotta e l'agente del francese Mino Raiola, la fumata bianca non è poi così impossibile.

Il contratto che lega Pogba al Manchester United scadrà il 30 giugno 2021, con il club inglese che proprio ieri sembra aver rinunciato al diritto di far slittare di un anno tale scadenza. Questo per i Red Devils significa solo una cosa: cedere il giocatore nella prossima sessione di mercato al miglior offerente evitando così di perderlo a parametro zero l'anno prossimo.