(TMW) Ozil Inter, l'agente non esclude un approdo del tedesco in Italia

Sarà una delle tante tentazioni low cost per il mercato della prossima estate quella legata al profilo di Mesut Ozil. Il fantasista tedesco, sotto contratto con l'Arsenal fino al prossimo 30 giugno, al momento si trova fuori rosa e con ogni probabilità in estate lascerà la capitale britannica.

A riguardo, la redazione di Tuttomercatoweb ha contattato in esclusiva l'agente dell'ex Real Madrid, Erkut Sogut, per capire cosa intende fare il proprio assistito in futuro. "Mesut in Italia? Perché no, lui è un 10 puro e in Serie A ci sono tante squadre che giocano con un calciatore in quel ruolo".

Queste le parole del procuratore che cura gli interessi di Ozil seguite però da una netta precisazione: il giocatore al momento è concentrato solo sull'allenamento da casa, sui suoi business fuori dal campo e sulla beneficenza. Pertanto, non si farà distrarre da altri club al di fuori da quello con la quale ha un contratto da onorare.