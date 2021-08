(TMW) Mercato Inter, per la formazione della rosa manca ancora qualcosa

MERCATO INTER - Archiviato definitivamente il caso Romelu Lukaku, in Via della Liberazione sono pronti ad ufficializzare l'arrivo di Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco apporrà la propria firma sul contratto che lo legherà all'Inter fino al 30 giugno 2023 e dove percepirà 5.5 milioni di euro netti a stagione.

Successivamente, si passerà ad ufficializzare anche Denzel Dumfries. L'esterno olandese ha già sostenuto le visite mediche e presto anche lui si unirà al resto del gruppo (oggi impegnato in amichevole contro la Dinamo Kiev allenata da Mircea Lucescu). Così facendo, si andrebbero a riempire i posti rimasti vacanti dopo le partenze del centravanti belga e di Achraf Hakimi.

Per quanto riguarda gli ultimi colpi per completare la rosa, a fare il punto della situazione ci ha pensato Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb. Secondo il noto editorialista infatti, l'Inter si sta concentrando sull'altro attaccante da acquistare con i profili di Duvàn Zapata (l'agente del colombiano ai nostri microfoni nei giorni scorsi ha negato ogni contatto con i nerazzurri) e Joaquin Correa ancora tutt'altro che tramontati.

Infine c'è anche il discorso relativo a Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto con il suo Napoli a giugno 2022 e ancora in attesa di capire il proprio futuro. Su questo fronte, tra l'entourage del n°24 azzurro e il Presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis non si registra nessun passo in avanti.