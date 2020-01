(TMW) Mercato Inter, in arrivo un colpo per il futuro: entourage in sede

E' una Inter attivissima in ottica futura sul mercato. I nerazzurri infatti, sembrano aver messo seriamente nel mirino Tahith Chong, centrocampista del Manchester United classe '99.

Nelle ultime ore alcuni esponenti del club di Viale della Liberazione hanno incontrato in sede l'entourage dell'olandese per cercare di gettare le basi per un'eventuale approdo del giocatore in Lombardia.

Riuscirci però non sarà facile perché su Chong vigilano attualmente anche altri top club europei. In questi casi quindi, anticipare la concorrenza può rivelarsi decisivo. Nel frattempo, Beppe Marotta e Piero Ausilio restano alla finestra soprattutto per quanto concerne i discorsi relativi a Christian Eriksen.