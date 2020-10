(TMW) Mercato Inter, il Borussia Dortmund ha chiesto Eriksen in prestito

L'avventura di Christian Eriksen all'Inter non ha ancora spiccato il volo definitivamente. Quando lo scorso gennaio i nerazzurri se lo sono aggiudicati a 20 milioni di euro tale operazione venne descritta come un vero e proprio capolavoro.

Ovviamente il danese resta comunque uno dei centrocampisti più ambiti del mondo, ma nonostante ciò Antonio Conte continua ad utilizzarlo col contagocce tra lo stupore generale. Fino a ieri infatti, in occasione del match contro la Lazio, il tecnico pugliese non ha concesso all'ex Tottenham neanche un minuto.

Dal canto suo Conte ha sempre fatto sapere che in Eriksen ripone fiducia, ma il classe '92 resta comunque un profilo corteggiatissimo con il Borussia Dortmund che ha provato a richiederlo in prestito e con il club di Via della Liberazione che ha prontamente rispedito al mittente tale proposta. Lo riferisce Tuttomercatoweb.