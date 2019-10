(TMW) Lazaro, l'austriaco può far ritorno all'Herta: lo scenario

Arrivato a Milano nell'ultima sessione di mercato grazie anche alla mediazione di Federico Pastorello, Valentino Lazaro in nerazzurro non sta riuscendo a mettersi in mostra.

L'agguerrita concorrenza di Antonio Candreva e dell'adattato Danilo D'Ambrosio, potrebbe mettere l'austriaco alla porta. Secondo la redazione di Tuttomercatoweb infatti, su di lui ci sarebbe l'interesse dell'Herta Berlino, club che lo ha ceduto all'Inter proprio qualche mese fa per una cifra poco superiore ai 20 milioni di euro.

Il giocatore dal canto suo, pur di ritrovare continuità, tornerebbe in prestito in Germania più che volentieri. Resta da capire se Antonio Conte avrà intenzione di dargli qualche chance nel corso di questi mesi o se a gennaio il giocatore dovrà fare le valigie.