TMW - Lautaro vicino al rinnovo. Un club inglese pensa a Perisic

L'Inter punta forte su Lautaro Martinez, il gioeillo argentino sta discutendo un adeguamento contrattuale con la società, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il calciatore avrebbe già un accordo di massima. Prolungamento fino al 2024 con clausola rescissoria invariata, rimarrà fissata a 11 milioni di euro.

Il Leicester pensa ad Ivan Perisic, ormai in uscita dall'Inter. Il club inglese vorrebbe un calciatore di spessore da inserire nella rosa ed il croato farebbe al loro caso. I nerazzurri stanno valutando anche offerte per Danilo D'Ambrosio che potrebbe non rientrare nei piani futuri della società.