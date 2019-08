TMW - Inter, entra nel vivo una trattativa in difesa

Biraghi-Inter, ci siamo. Incontro tra la dirigenza della Viola e l'Inter per limare gli ultimi dettagli in merito all'affare sulla retroguardia.



La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, come affermato dal giornalista di Tuttomercatoweb Alessandro Rimi attraverso il suo account twitter ufficiale.



All'incontro presenti Barone e Pradè, pronti a definire lo switch di casacca del terzino gigliato..ormai però a un passo dal vestire nerazzurro.