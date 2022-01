(TMW) Inter, e se Marotta tentasse il doppio colpo low-cost dalla Juventus?

L'Inter guarda in casa Juventus.

Una frase che può dire tutto e può dire nulla, ma che un minimo di senso logico ce l'ha. I nerazzurri hanno interrotto l'egemonia bianconera in campionato dopo 9 anni, conquistando uno scudetto che nella Milano nerazzurra tardava ad arrivare da 11 anni e che poco più di una settimana fa ha visto trionfare i lombardi in finale di Supercoppa Italiana proprio contro i bianconeri. Insomma, quel gap enorme che c'è stato per anni non solo non sembra esistere più, ma adesso vede addirittura l'Inter davanti.

Se poi a tutto ciò si aggiunge anche la chance per il club di Via della Liberazione di ingaggiare a parametro zero due delle pedine più importanti della Juventus, per quest'ultimo club le cose potrebbe farsi ancora più complicate. A fare chiarezza a riguardo, ci ha pensato Enzo Bucchioni nel corso di un editoriale pubblicato in esclusiva per Tuttomercatoweb. Secondo il famoso giornalista, oltre a Paulo Dybala (vero e proprio pallino di Giuseppe Marotta), l'Inter starebbe tentando di ingaggiare a costo zero anche Juan Cuadrado.

Il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno non è stato ancora rinnovato, con il colombiano disposto a prolungare con i bianconeri ma al contempo disponibile ad ascoltare le offerte provenienti da altri club. Dal canto suo l'Inter sarebbe disposta a riconoscere a Cuadrado i 5 milioni di euro attualmente percepiti alla Juventus; il tutto inserendolo in un progetto che ha come scopo principale continuare a conquistare trofei. L'entourage dell'ex Lecce e Fiorentina nel mese di febbraio potrebbe incontrare i vertici del club nerazzurro per sedersi intorno ad un tavolo e quantomeno discutere.