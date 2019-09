TMW - Inter, deciso l'affondo di un top club per l'attaccante. I dettagli

Icardi-Psg: contatti vivi. Secondo le indiscrezioni di "TuttoMercatoWeb" il club parigino starebbe facendo sul serio per l'esubero di Appiano Gentile.



Il giocatore andrebbe via solo in prestito, con il congiunto della Tour Eiffel in vantaggio sul Valencia (altra squadra in fila per Maurito).



Sempre stando alle indiscrezioni del noto portale domani sarebbe attesa la risposta di Al-Khelaifi, che gradirebbe la soluzione a titolo temporaneo per aggiudicarsi il centravanti ormai in guerra con Suning.