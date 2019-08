(TMW) Il grosso rischio che corre l’Inter, adesso non c’è più tempo

Nel suo ultimo editoriale su Tuttomercatoweb, Michele Criscitiello torna sulla situazione che l’Inter sta vivendo in queste ore, divisa tra le ottime sensazioni tratte dalle partite di ICC contro Juventus, Manchester United e Tottenham e le incertezze che ancora zavorrano il mercato nerazzurro.

Secondo il Direttore del sito la società sta correndo un grosso rischio, quello di fornire a Conte un alibi per un eventuale avvio di stagione al di sotto delle attese. “Oggi come oggi al Mister non si potrebbe dire nulla se la squadra non dovesse ingranare subito. Fatelo voi un ritiro intero e mille amichevoli estive, contro le big europee con Puscas, Esposito e Longo”.

Conte si attendeva molto dalle promesse di Marotta ma allo stato attuale non è ancora maturato niente sui diversi fronti battuti, Dzeko e Lukaku in primis.“Sta di fatto che, dopo l'amichevole di ieri a Londra con il Tottenham che abbiamo seguito su Sportitalia, non c'è più tempo".