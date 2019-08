Times - Sanchez ha un motivo in più per trasferirsi all'Inter

Alexis Sanchez potrebbe non avere vita facile a Manchester, se non si dovesse concretizzare il suo passaggio in nerazzurro rischierebbe di giocare pochi minuti.

Secondo quanto scritto da "The Times", il giocatore cileno scenderebbe in campo solamente in Europa League ed in Carabao Cup. L'ex Arsenal non rientra più nelle gerarchie di Ole Gunnar Solskjaer, infatti oltre a Anthony Martial e Marcus Rashford, il tecnico preferisce il giovane Mason Greenwood.

Si prospetterebbe dunque uno scenario sempre più favorevole ai nerazzurri, a Milano l'attaccante troverebbe sicuramente più spazio.