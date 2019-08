Tifosa bianconera: "Paulo non scappare". Arriva la risposta di Dybala

Paulo Dybala ha rischiato in due occasione di lasciare la Juventus durante questa finestra di mercato. L'attaccante argentino è stato messo sulla lista dei partenti ma nessuno è riuscito a trovare l'accordo con il calciatore. Per lui ci sono ancora due strade percorribili, il PSG e l'Inter, che lo vedrebbe coinvolto in un eventuale scambio con Icardi.

Nella giornata di oggi, una tifosa ha chiesto alla Joya: "Non scappare", lui ha risposto con un secco "no". Sono sicuramente frasi che lasciano il tempo che trovano anche se potrebbe essere un segnale in positivo per la sua permanenza alla Juventus.