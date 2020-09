Thomas Inter, proposto Perisic come contropartita tecnica

Con Arturo Vidal in stand-by ma comunque promesso sposo dell'Inter, in Via della Liberazione stanno lavorando per tentare di portare a Milano anche un altro centrocampista. Il nome in cima alla lista resta quello di N'Golo Kante del Chelsea, ma per ingaggio percepito e valutazione del cartellino è una pista destinata a tramontare.

E' così che per l'Inter torna di moda Thomas Partey, di proprietà dell'Atletico Madrid e con una clausola rescissoria nel proprio contratto pari a 50 milioni di euro.

Per il centrocampista si è mosso anche l'Arsenal di Mikel Arteta, grande estimatore di Thomas. I Colchoneros però sono stati chiari: il giocatore si muoverà solo se qualche club verserà i 50 milioni di euro della clausola rescissoria. Pertanto, il tentativo dei nerazzurri di inserire nell'affare il cartellino di Ivan Perisic risulterebbe vano. Lo riferisce Mundo Deportivo.