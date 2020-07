Thiago Alcantara, il Liverpool di Klopp pronto a farci un penserino

Il mercato dei centrocampisti inizia infiammarsi. Di top club alla ricerca di nuovi innesti ce ne sono diversi, tra cui il Liverpool di Jurgen Klopp, fresco di vittoria della Premier League dopo ben 30 anni.

Stando a quanto riportato dalla Bild, il tecnico tedesco avrebbe richiesto alla dirigenza l'ingaggio di Thiago Alcantara del Bayern Monaco. Lo spagnolo (fratello dell'ex Inter Rafinha) ha un contratto in scadenza con i bavaresi a giugno 2021. Questo fa di lui una vera e propria occasione di mercato.

Il Liverpool per ingaggiarlo non vorrebbe sborsare più di 18 milioni di euro, mentre invece il Bayern di milioni di euro ne richiede almeno 35. Su Thiago di recente si era mosso anche l'AD nerazzurro Beppe Marotta che fiuta un affare low cost in stile Christian Eriksen.