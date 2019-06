The Telegraph: "Lukaku via solo a titolo definitivo, no al prestito"

Lukaku all'Inter si può fare, ma solo a titolo definitivo. La prima offerta dei nerazzurri, che prevedeva un prestito oneroso con obbligo di riscatto nel 2021, non verrà presa in considerazione dal manager dei Reds Solskjaer. Si legge sul The Sun, che a sua volta cita il Telegraph

"Ole Gunnar Solskjaer vuole recuperare almeno i 75 milioni di sterline che i Red Devils hanno investito per l'attaccante due anni fa dall'Everton. Questo quanto raccolto da The Telegraph, secondo cui l'Inter è pronta a pagare 9 milioni di sterline per il prestito del belga con l'obbligo di riscatto per 53,7 milioni di sterline nel 2021".