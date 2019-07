The Sun - Woodward non cambia idea, nessuno sconto per Lukaku

Secondo il Sun, Ed Woodward non sarebbe intenzionato a cambiare le carte in tavola, la richiesta per il trasferimento di Romelu Lukaku non è trattabile, 83 milioni di euro. La posizione del vicepresidente del Manchester United è inamovibile. I Red Devils rischiano dunque di ritrovarsi in casa l'attaccante belga scontento e poco motivato.

Per questo motivo l'Inter avrebbe cercato di virare su altri obiettivi di mercato, come Edinson Cavani del PSG.