The Sun - Mercato Inter, concorrente inglese per Gleison Bremer

Mercato Inter, dall'Inghilterra rivelano una nuova pretendente per Bremer.

Il difensore del Torino, quest'anno sta facendo una stagione eccezionale, fermando tutti gli attaccanti più forti del campionato, e dimostrando di essere uno dei migliori interpreti del proprio ruolo. Proprio per questo, da tempo, tantissime grandi società europee hanno messo nel proprio mirino il giocatore brasiliano che, per stessa ammissione del proprio allenatore Ivan Juric, partirà in estate in cerca di palcoscenici più importanti in cui potrà ambire ad obiettivi di caratura maggiore rispetto alla salvezza.

Proprio per questo, come affermato anche dal quotidiano inglese The Sun, l'Inter è tra le prime ad essersi informati sul giocatori, senza dimenticare anche squadre come la Juventus, che dovrà sostituire Giorgio Chiellini e il Chelsea. Ma nelle ultime ore sta spingendo con insistenza il Leicester che, per portarlo in Inghilterra, potrebbe giocarsi la carta Praet, giocatore in prestito proprio al Torino e che potrebbe prendere dimora in maniera definitiva nella squadra granata.

Vedremo se l'Inter riuscirà ad anticipare tutta la concorrenza, dal momento che con ogni probabilità dovrà dire addio a Stefan de Vrij cercato da qualche squadra e che ha il suo contratto con la società nerazzurra in scadenza il 30 giugno 2023. Bremer intanto continua a dettare legge e ad annullare tutti gli attaccanti di Serie A, sognando di ambire per palcoscenici in cui si possa lottare per la vittoria di alcuni trofei. Marotta e Ausilio iniziano a tessere la tela, ma adesso non sono da soli, con il Leicester pronto a mettere sul piatto un'offerta davvero molto allettante per il Torino.