The Sun annuncia: Inter, già fatto un nuovo colpo…per il prossimo anno

Secondo il The Sun, l’Inter avrebbe già predisposto tutto per mettere a segno un nuovo colpo di mercato, solo che si tratterebbe di quello del prossimo anno. Secondo il sito inglese infatti Matteo Darmian avrebbe gà raggiunto un accordo con l’Inter per vestire la maglia nerazzurra al termine del contratto che lo lega allo United nel giugno 2010.

The Sun ricorda che il terzino destro italiano nei quattro anni di permanenza oltre manica ha avuto solo 92 presenze, delle quali 7 nell’ultima stagione.“Darmian non è mai stato la prima scelta nel club e questa estate è scivolato più in basso nelle gerarchie dopo l’acquisto Aaron Wan-Bissaka per 50 milioni di euro. Anche il giovane e talentuoso Diogo Dalot è davanti a Darmian nelle scelte del mister Ole Gunnar Solskjaer.”

Il sito ricorda anche che il nome di Darmian era stato più volte accostato alla Juventus negli ultimi mesi senza però che sia stato mai dato un seguito concreto a queste voci di mercato.