(TF) Ndombele Inter, accordo col Tottenham in dirittura d'arrivo

L'avventura di Tanguy Ndombele al Tottenham, dopo appena un anno, può essere già giunta ai titoli di coda. Il giocatore è arrivato a Londra per 60 milioni di euro dal Lione, ma per Josè Mourinho non rappresenta più una priorità.

E' così che si è fatta avanti l'Inter, club alla ricerca di altri centrocampisti che secondo la redazione di Telefoot sarebbe in procinto di raggiungere l'accordo col club londinese.

Negli scorsi giorni si è parlato di un ipotetico scambio di cartellini con Milan Skriniar. Il tutto valutando entrambi i giocatori intorno ai 65 milioni di euro con la dirigenza di Via della Liberazione pronta a manifestare il proprio benestare.