Terremoto in casa Inter, un big ha chiesto la cessione

Terremoto in casa Inter: secondo le ultime indiscrezioni riportate da "El Gol Digital" Diego Godin, centrale nerazzurro, avrebbe chiesto a Conte di essere ceduto nella prossima finestra di trasferimenti.



Il noto portale sottolinea come il calciatore sia assolutamente pentito di aver lasciato l'Atletico Madrid allenato da Simeone, con quest'ultimo che non disprezzerebbe un ritorno dell'uruguaiano al Wanda Metropolitano.



Mario Hermoso, pedina dei colchoneros, starebbe deludendo in questa prima metà di stagione e stando sempre alle voci iberiche comincerebbe a prendere forma un riapprodo di Godin nella capitale spagnola.