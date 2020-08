Ter Stegen Inter, ESPN sicura: contatti avviati con l'entourage

L'Inter starebbe cercando un nuovo portiere: Handanovic rimane ovviamente l'estremo difensore titolare, anche se la dirigenza targata Suning sembrerebbe essere alla ricerca di un profilo di prima fascia. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall'emittente ESPN Marc-Andre Ter Stegen sarebbe il perfetto identikit tracciato per raccogliere l'eredità dello sloveno.



Il Barcellona però si dimostra fiducioso sul rinnovo contrattuale del portiere tedesco: nonostante le tante complicazioni legate alla diffusione del Covid-19 i catalani non perdono l'ottimismo in merito a una permanenza dell'ex Borussia M'Gladbach. Su Ter Stegen ci sarebbe anche il Chelsea, con un ruolo fondamentale per Petr Cech ( consulente di mercato già protagonista nell'affare che ha portato Timo Werner alla corte di Frank Lampard).



Ter Stegen ha ancora due anni di contratto con gli azulgrana ma i nerazzurri e i blues vorrebbero posizionarsi in prima fila qualora le trattative per il rinnovo non dovessero andare in porto. Avviati già i contatti con l'entourage del giocatore, anche se l'affare si dimostrerebbe tortuoso data la volontà del Barça di blindare il suo portiere. Nel frattempo l'Inter si guarda attorno per il post-Handa.