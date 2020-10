Ter Stegen Inter, dalla Spagna: anche i nerazzurri in lizza per il tedesco

L’Inter starebbe già pensando al dopo Handanovic. Il portiere sloveno ha recentemente firmato il rinnovo del contratto fino al 2022 e sembrerebbe destinato a terminare la propria carriera con la maglia nerazzurra.

La dirigenza interista nel frattempo si starebbe già guardando intorno per trovare un sostituto affidabile e di alto livello. Uno dei nomi in cima alla lista sarebbe quello di Marc-Andre Ter Stegen del Barcellona il tedesco è in scadenza nel giugno del 2022 e non avrebbe ancora trovato l’accordo per il rinnovo.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, avrebbe già ricevuto alcune proposte da diversi top club, che gli avrebbero chiesto di non rinnovare il contratto. L’intenzione del giocatore, assicura il quotidiano spagnolo, sarebbe quella di restare al Barcellona ma di fronte ad una proposta importante potrebbe cambiare idea. Sulle sue tracce, oltre all’Inter, ci sarebbero anche Juventus, Chelsea e Bayern Monaco.