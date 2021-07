Telles in, Perisic out? Nuova ipotesi per il futuro del croato

La situazione delle fasce nerazzurre vede, al momento, la presenza di Lazaro, Darmian, Dimarco e Perisic. Proprio la fascia sinistra, sembra essere quella in cui potrà accadere ancora qualcosa in termini di mercato sia in entrata che in uscita. L'interesse dell'Inter per Alex Telles, infatti, potrebbe far pensare all'addio di uno degli esterni sinistri.

Secondo Calciomercato.com, l'indiziato numero uno è il croato Ivan Perisic, che ha un ingaggio da 4,5 milioni di euro ad un anno dalla scadenza di contratto. La società nerazzurra non vorrebbe farlo partire la prossima estate a parametro zero e proprio per questo è in attesa di un'offerta ufficiale da parte di qualche club.

In realtà, ad oggi, di offerte concrete non ce ne sono state ed è per questo che anche per il numero 44 potrebbe paventarsi l'ipotesi di una risoluzione contrattuale, che non accontenterebbe la dirigenza in termini di incasso, ma soltanto in termini di risparmio dell'ingaggio.