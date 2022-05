Telegraph - Mercato Inter, il talento sceglie la squadra: nerazzurri out

Mercato Inter, Karim Adeyemi ha scelto la sua nuova squadra.

Il talento in forza, attualmente, al Salisburgo e pezzo da novanta della squadra, negli scorsi mesi è stato al centro di tantissime voci di calciomercato che lo avrebbero voluto nel mirino di tantissimi grandi club europei che hanno mostrato interesse per le sue qualità come calciatore e come finalizzatore. Un talento cristallino che era stato accostato anche all'Inter, in caso di cessione di Lautaro Martinez.

Ma, in un intervista rilasciata al Telegraph da parte del suo agente, Thomas Solomon, lo stesso rappresentante del giocatore ha ammesso come il giovane talento abbia già trovato la sua prossima destinazione per crescere ancora e dimostrare tutto il suo valore e si tratta del Borussia Dortmund, in cui prenderà la pesantissima eredità di un giocatore come Erling Haaland, destinato a vestire la maglia del Manchester City. L'agente ha anche ammesso che su di lui c'era anche il Manchester United, ma la scelta è andata subito sulla squadra tedesca.

Insomma, un giovane talento che trova una nuova casa in cui mostrare tutto il proprio talento e in cui poter far vedere di cosa è capace sotto porta. L'Inter sembrava essere interessata, ma per l'estate dovrà andare su altri giocatori e, in tal senso, i nomi sono sempre i soliti, da Scamacca del Sassuolo fino a Beto dell'Udinese. Vedremo chi sarà il prossimo centravanti della squadra, ma di sicuro le strade che portano ad Adeyemi adesso sembrano chiuse, per un giocatore pronto a fare impazzire la Ruhr.