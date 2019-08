Telegraph - Lo Utd riflette sulla cessione di Sanchez, ci sono ancora dubbi

Alexis Sanchez vorrebbe vestire la maglia nerazzurra e raggiungere Antonio Conte all'Inter. Secondo quanto riportato oltremanica dal The Telegraph, I nerazzurri sperano di chiudere la trattativa in prestito entro giovedì, ma il Manchester United starebbe riflettendo sulla trattativa.

Ci sarebbero due nodi fondamentali da sciogliere secondo la testata inglese. Il primo è legato all'ingaggio, infatti le due società non sono riuscite a trovare ancora un'intesa. Ci sarebbe una spesa salariale aggiuntiva di circa 75 mila sterline per ogni partita disputata dall'attaccante cileno, oltre a circa 1,1 milioni di sterline di bonus annuali. Tutto questo porterebbe a far salire il valore contrattuale del numero 7 di quasi 5 milioni di sterline.

Il secondo riguarda la scarsità di attaccanti nella rosa dei Red Devils, infatti avendo già perso Lukaku, Solskjaer rimarrebbe solamente con Martial e Rashford, con il solo diciassettenne Grenwood alle spalle, nel quale la società ha però molta fiducia.