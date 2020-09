Tabarez, CT Uruguay: "L'Inter cede Godin? Non mancheranno le offerte"

Continua a tenere banco in casa Inter il futuro di Diego Godin, arrivato la scorsa estate e, dopo un primo periodo d'ambientamento, diventato colonna portante della difesa di Antonio Conte.

Nonostante l'ex Atletico Madrid sia diventato a tutti gli effetti un titolare per il tecnico leccese, non sembrano placarsi le voci che lo vedrebbero prossimo ad un addio. Anche il CT dell'Uruguay, Oscar Tabarez, ha commentato queste voci: " Ho letto in giro che Godin è sul mercato. Se fosse così non credo che mancherebbero le offerte per lui".

Il CT della celeste non sembra avere dubbi sul valore del difensore nerazzurro, il quale, nonostante sia avanti con gli anni, rappresenta ancora una vera e propria certezza a livello difensivo.