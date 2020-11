Szoboszlai Inter, clausola abbordabile ma attenzione alla concorrenza

Come riportato da calciomercato.it, anche l’Inter avrebbe messo nel mirino Dominik Szoboszlai, duttile centrocampista di proprietà del Salisburgo. Il classe 2000, titolarissimo della nazionale ungherese, si sta confermando anche in questa stagione come uno dei migliori giovani talenti in circolazione.

Il classe 2000 è in scadenza di contratto con il Salisburgo fino al 2022, ma sembrerebbe ormai pronto a fare il definitivo salto di qualità. Sul giocatore è pronta a scatenarsi una vera e propria asta, sulle sue tracce ci sarebbero diversi top club europei e anche alcune squadre di Serie A: Milan e Napoli in primis ma anche Inter e Juventus. Attenzione soprattutto alla concorrenza del Lipsia, che ha la stessa proprietà del club austriaco, pronto ad acquistarlo il prima possibile.

La decisione finale spetterà comunque allo stesso Szoboszlai, perché nel suo attuale contratto è presente una clausola rescissoria di soli 25 milioni di euro, più un 20% su una futura rivendita.