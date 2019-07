Svolta per l'attaccante voluto da Conte. Rilancio decisivo?

L'Inter continua ad insistere per Edin Dzeko.

La trattativa per l'attaccante bosniaco è arenata da tempo, visto che i giallorossi continuano a sparare alto (20 milioni di euro per il 34enne in scadenza nel 2020), mentre i nerazzurri non si sono mai spinti oltre i 12 milioni.

Stando a quanto riportato sul proprio profilo Twitter dal noto esperto di mercato Nicolò Ceccarini però potrebbero esserci novità all'orizzonte.

L'(Inter infatti avrebbe rilanciato a 15 milioni di euro.