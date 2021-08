Sun: "Ecco la richiesta di Lukaku all'Inter per andare via"

Oramai è chiaro a tutti che il futuro di Romelu Lukaku è ben lontano dall'essere ancora a Milano. Il centravanti belga, infatti, è molto vicino ad andare al Chelsea di Thomas Tuchel campione d'Europa. Anche con le proteste dei tifosi fuori dalla sede nerazzurra in viale della Liberazione, la strada che conduce Big Rom a Londra sembra essere già tracciata, con un epilogo già scritto.

Dall'Inghilterra, intanto, secondo quanto riportato dal Sun, emergono dei particolari del tutto nuovi, inerenti alla scelta del giocatore che, a questo punto della trattativa, avrebbe deciso in maniera irremovibile di salutare definitivamente Milano per ritornare nella società che in passato aveva puntato su di lui prelevandolo, ancora ragazzino, dall'Anderlecht. Il belga avrebbe chiesto alla dirigenza di lasciarlo andare e di trovare l'accordo economico che possa consentirgli di partire e inziare finalmente la sua nuova avventura con la società di Roman Abramovich.

Una cessione dolorosa per l'Inter che potrebbe fruttare all'Inter una cifra di oltre 100 milioni di euro. Il difficile, per i dirigenti, sarà riuscire a trovare un sostituto del belga, con i nomi di Zapata, Immobile, Vlahovic e Dzeko. Vedremo chi sarà il sostituto di Lukaku nella prossima stagione per i nerazzurri.