Summit di mercato, si decide il futuro della squadra

Sky Sport aggiorna la situazione sul lungo summit di mercato svoltosi nel pomeriggio di oggi presso al sede della società. Conte, Ausilio e Marotta sono stati impegnati dalle 17,30 alle 19,45 per pianificare gli interventi necessari al rafforzamento della squadra. Al centro dei lavori ovviamente la situazione di Icardi, Nainggolan e Perisic, i tre giocatori che nella scorsa stagione hanno provocato tensioni e polemiche ancora non sopite. Attenzione rivolta anche alle new entry con Barella e Dzeko in pole position ma con grande interesse anche per Agoumè e Lazaro.

Prima dell'incontro dedicato al mercato, Conte aveva avuto un incontro ravvicinato con i personaggi più importanti del suo staff, ad iniziare da Stellini e dal nuovo preparatore atletico Pintus. Al termine del vertice nessuna indiscrezione è filtrata dai partecipanti