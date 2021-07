Su Lautaro c'è l'Atletico: l'idea dell'Inter su una possibile cessione

Fresco vincitore della Coppa America con la sua Argentina, in finale contro i rivali del Brasile, Lautaro Martinez adesso si gode le meritate vacanze, dopo due stagioni senza sosta che lo hanno visto protagonista. L'attacante si riposerà in vista della prossima stagione, con un occhio sempre teso verso il mercato.

Infatti, secondo quanto riportato da parte de El Mundo Deportivo, il Toro è sempre nel mirino dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone che vorrebbe farne la spalla perfetta e il sostituto in futuro di Luis Suarez.

Una soluzione perfetta per i colchoneros, che però devono far fronte soprattutto con la volontà dell'Inter che non vuole cedere nella maniera più assoluta il suo gioiello ed, anzi, vuole iniziare ad intavolare il rinnovo di contratto per poterlo blindare per il presente e per il futuro, dopo un anno fantastico, culminato con lo scudetto.