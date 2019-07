Spunta la trattativa per Cavani: il PSG però non svende

Per il momento sembrano essere solo semplici contatti quelli tra il Paris Saint Germain e l'Inter. ma ben presto si potrebbe iniziare a parlare di trattativa.

l'Inter sta provando in tutti i modi a far arrivare Romelu Lukaku a Milano ma il percorso sempre essere sempre più tortuoso.

Il Manchester United non è intenzionato a cedere dal punto di vista economico e sicuramente l'arrivo della Juventus non ha agevolato la situazione.

La dirigenza nerazzurra non può però permettersi di lasciare scoperto Antonio Conte che ha già detto chiaramente di aver bisogno di rinforzare l'attacco. E' proprio per questo motivo che nelle ultime ore si parla di un avvicinamento tra l'Inter e Edison Cavani: il Paris Saint Germain non scenderà però sotto la valutazione dei 40 milioni, nonostante il giocatore abbia già raggiunto i 32 anni.

Nei giorni scorsi pareva essersi aperto uno spiraglio per uno scambio Icardi - Cavani ma il n.9 nerazzurro non convincerebbe, specie a seguito delle ultime vicende, il patron Al-Khelaifi.

L'unica possibilità rimarrebbe quindi l'acquisto: l'alternativa potrebbe essere agevolata dallo stesso giocatore uruguaiano che, pur avendo un posto da titolare anche a Parigi, potrebbe vedere nel trasferimento una grossa opportunità di carriera.